Cayó el presunto autor de un brutal caso de maltrato animal tras un fuerte operativo policial

Un hombre de apellido Rodríguez fue detenido en la localidad de Tacañitas en la tarde del pasado viernes, luego de un allanamiento en su vivienda. En el caso interviene la Fiscalía de Añatuya por violación a la Ley Nacional 14.346.

Hoy 00:39

En un operativo conjunto que movilizó a distintas fuerzas policiales, un hombre fue detenido esta tarde en la localidad de Tacañitas, acusado de cometer graves actos de crueldad y maltrato contra los animales.

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El procedimiento se ejecutó alrededor de las 18 horas por orden de la Justicia ordinaria, tras una investigación que derivó en el pedido de un inmediato allanamiento en el inmueble del sospechoso.

En el operativo intervino de manera coordinada el personal policial del Destacamento N° 3 de Tacañitas, junto con efectivos de la Comisaría 41 y de la División Prevención de la Departamental 13 de Añatuya.

Al llegar al domicilio, los uniformados fueron recibidos por una mujer que autorizó el ingreso a la propiedad. Una vez dentro, los agentes lograron reducir al investigado, un hombre de apellido Rodríguez, quien quedó inmediatamente detenido. Fuentes policiales confirmaron que, tras la requisa del lugar, no se constató la presencia de armas de fuego.

La causa penal se tramita bajo la carátula de infracción a la Ley Nacional 14.346 (Ley de Maltrato Animal), la cual reprime con prisión a quienes ejecuten malos tratos o hagan víctimas de actos de crueldad a los animales.

El caso está en manos del Ministerio Público Fiscal de Añatuya, bajo la órbita de la Dra. Garzón, y cuenta con las directivas de la Jueza de Control y Garantías, Dra. Ana María González, quien ordenó el allanamiento, el secuestro de elementos de interés para la causa y la aprehensión del acusado.

Rodríguez quedó alojado en sede policial a la espera de ser indagado en las próximas horas por las autoridades judiciales competentes.