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Desmantelan invernaderos clandestinos con marihuana en Tucumán

La policía de Tucumán llevó a cabo un operativo que resultó en el secuestro de plantas de marihuana y equipos utilizados para su cultivo en invernaderos clandestinos.

Hoy 01:22

En una operación significativa, la Dirección Drogas Peligrosas Juan Bautista Alberdi desmanteló dos invernaderos clandestinos en el barrio Virgen de Guadalupe, Tucumán, en el contexto de una investigación por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

El subcomisario José Díaz informó que el decomiso se realizó el pasado jueves, tras la ejecución de allanamientos autorizados por el juez Marcos Javier Núñez Campero, dirigidos a dos propiedades específicas en la zona.

Durante el operativo, las autoridades incautaron una considerable cantidad de plantas de marihuana, así como cogollos en proceso de secado y diversos elementos destinados al cultivo y mantenimiento de la cannabis.

Se descubrió una habitación acondicionada tipo “Indoor”, que contaba con sistemas avanzados de iluminación ultravioleta, ventilación, y control de temperatura y humedad, lo que indica una infraestructura diseñada para la producción integral de marihuana.

Las autoridades detallaron que esta instalación abarcaba todas las etapas del proceso, desde el cultivo hasta el fraccionamiento para su supuesta comercialización.

Además, se confirmó la aprehensión de uno de los implicados en el caso, mientras que la justicia ha ordenado la búsqueda de un segundo sospechoso relacionado con la actividad ilegal.

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