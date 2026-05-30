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SANTIAGO DEL ESTERO | 30 MAY 2026 | 15º
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Sábado gris e inestable en Santiago: anuncian lloviznas durante la madrugada y alta humedad

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con lloviznas durante la madrugada, cielo nublado y elevada humedad. La temperatura oscilará entre los 14 y los 22 grados.

Hoy 01:59

La jornada de este sábado 30 de mayo se presentará con condiciones típicamente otoñales en Santiago del Estero, marcada por la presencia de nubosidad, elevada humedad y probabilidad de lloviznas durante las primeras horas del día.

De acuerdo con el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 14 grados, mientras que la máxima alcanzaría los 22 grados, configurando un día templado pero con escasa presencia de sol.

Las probabilidades de lloviznas se concentrarán durante la madrugada, mientras que para el resto de la jornada se espera un cielo mayormente nublado, sin grandes cambios en las condiciones meteorológicas.

Otro de los aspectos destacados será la humedad, que rondará el 95%, generando una sensación de ambiente pesado y favoreciendo la persistencia de neblinas y nubosidad baja en distintos sectores de la provincia.

Ante este panorama, se recomienda salir con abrigo liviano y tomar precauciones al circular durante las primeras horas del día debido a la posible reducción de visibilidad por bancos de niebla y lloviznas aisladas.

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