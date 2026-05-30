Megaoperativo de mejoramiento barrial avanzan a paso firme en Bandera

El Gobierno Municipal desplegó cuadrillas simultáneas en los barrios La Florida y Padre Aroldo Suárez para una transformación integral que incluye bacheo, iluminación LED, desmalezamiento y prevención contra el dengue.

Hoy 02:05

Bajo el lema "Todos juntos, siempre", el Gobierno Municipal de Bandera dio inicio a una intensa Campaña de Mejoramiento Barrial. La iniciativa busca transformar el entorno urbano de los diferentes sectores de la ciudad, coordinando los esfuerzos de múltiples áreas municipales para optimizar la infraestructura y la calidad de vida de los vecinos.

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El operativo arrancó con fuerza en el barrio La Florida. En una acción integral que sw desarrollo a principio de la semana, los equipos municipales ejecutaron tareas claves para dejar el sector en óptimas condiciones: Reparación y colocación de nuevas luminarias con tecnología Limpieza profunda de calles y poda correctiva de árboles. Además de intensas tareas de desmalezamiento.

La campaña no se detiene y la planificación marcha sobre ruedas. Durante este jueves 28 y viernes 29 de mayo, el despliegue principal se trasladó al barrio Padre Aroldo Suárez.

Para este sector, el municipio dispuso un cronograma de asistencia pesada enfocado en tres pilares fundamentales: Reparación de calles: Uso de maquinaria vial para el mantenimiento de las calzadas.

Desmalezamiento: Despeje de malezas en zonas públicas y banquinas.

Salud pública: Fumigación intensiva contra el Dengue para combatir la proliferación de mosquitos.

Desde el Gobierno Municipal de Bandera reforzaron el pedido a la comunidad: "Solicitamos la colaboración de todos los vecinos para mantener la limpieza y el cuidado de los espacios públicos. Solo trabajando entre todos lograremos una ciudad más ordenada, limpia y saludable".

Con estas acciones, la gestión local reafirma su compromiso de estar cerca de cada barrio, transformando la realidad urbana de Bandera cuadra por cuadra.