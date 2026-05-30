Detenciones por narcotráfico en Jujuy tras allanamientos simultáneos

En Jujuy, cuatro personas fueron detenidas y más de 170 dosis de pasta base de cocaína fueron confiscadas en dos allanamientos antidrogas realizados en el barrio Alto Comedero.

Hoy 02:22

Cuatro personas fueron detenidas en Jujuy tras la ejecución de dos allanamientos simultáneos en los asentamientos Aeroclub y 4 de Agosto, en el barrio Alto Comedero de la capital jujeña.

Los procedimientos, que se llevaron a cabo la noche del jueves pasado, resultaron en el secuestro de 172 envoltorios de pasta base de cocaína y otros elementos relacionados con el narcotráfico, como balanzas de precisión y productos de corte.

Las autoridades judiciales informaron que estos allanamientos fueron solicitados por el Juzgado de Control de turno, en respuesta a una investigación de más de tres meses realizada por la División de Narcotráfico de la Unidad Regional 7.

En el primer allanamiento, en la vivienda del asentamiento Aeroclub, se detuvo a un hombre de 64 años y a una mujer de 43 años, quienes estaban en posesión de los estupefacientes.

En el segundo inmueble, los efectivos detuvieron a una pareja y se incautaron de dinero, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

Un portavoz de la investigación comentó que el trabajo intenso de los investigadores tenía como objetivo desarticular una banda delictiva que se dedicaba a la distribución de estupefacientes en las zonas allanadas.

Los detenidos han sido trasladados a la sede policial para procedimientos legales, y se espera que el análisis de los teléfonos secuestrados revele información sobre otros posibles integrantes de la banda.