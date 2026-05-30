Detenciones por narcotráfico en Jujuy tras allanamientos simultáneos

En Jujuy, cuatro personas fueron detenidas y más de 170 dosis de pasta base de cocaína fueron confiscadas en dos allanamientos antidrogas realizados en el barrio Alto Comedero.
Cuatro personas fueron detenidas en Jujuy tras la ejecución de dos allanamientos simultáneos en los asentamientos Aeroclub y 4 de Agosto, en el barrio Alto Comedero de la capital jujeña.
Los procedimientos, que se llevaron a cabo la noche del jueves pasado, resultaron en el secuestro de 172 envoltorios de pasta base de cocaína y otros elementos relacionados con el narcotráfico, como balanzas de precisión y productos de corte.
Las autoridades judiciales informaron que estos allanamientos fueron solicitados por el Juzgado de Control de turno, en respuesta a una investigación de más de tres meses realizada por la División de Narcotráfico de la Unidad Regional 7.
En el primer allanamiento, en la vivienda del asentamiento Aeroclub, se detuvo a un hombre de 64 años y a una mujer de 43 años, quienes estaban en posesión de los estupefacientes.
En el segundo inmueble, los efectivos detuvieron a una pareja y se incautaron de dinero, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.
Un portavoz de la investigación comentó que el trabajo intenso de los investigadores tenía como objetivo desarticular una banda delictiva que se dedicaba a la distribución de estupefacientes en las zonas allanadas.
Los detenidos han sido trasladados a la sede policial para procedimientos legales, y se espera que el análisis de los teléfonos secuestrados revele información sobre otros posibles integrantes de la banda.