Pedrozo enfrenta cargos por estafa con terrenos en Salta

El abogado Santiago Pedrozo fue imputado por presuntas estafas inmobiliarias en Salta, donde exigía hasta 8 millones de pesos a familias afectadas por un loteo fraudulento.

Hoy 01:30

El letrado Santiago Pedrozo ha sido detenido e imputado por su presunta participación en una estafa inmobiliaria que afecta a numerosas familias en la localidad de Atocha, dentro del municipio de San Lorenzo, en Salta.

Los hechos comenzaron a desarrollarse en 2023, cuando un grupo de individuos tomó de manera irregular un predio fiscal en la zona, lo que llevó a un hombre de 35 años a presentar una denuncia formal.

Pedrozo ofreció sus servicios legales a los ocupantes, asegurando que podría gestionar la concesión definitiva de las tierras y prometiendo la creación de un loteo denominado “Las Victorias”, que supuestamente contaba con la aprobación necesaria para su desarrollo.

Sin embargo, la situación se tornó crítica en 2026, cuando el fiscal Ramos Ossorio informó que Pedrozo comenzó a exigir cantidades exorbitantes de dinero a las familias, alegando gastos administrativos y trámites de regularización, alcanzando hasta 8 millones de pesos por grupo familiar.

La maniobra delictiva se desmoronó cuando los afectados se presentaron ante el Gobierno provincial, donde se les notificó que los terrenos eran inhabitables por su proximidad al río Arias, careciendo de viabilidad técnica y legal.

La Unidad Fiscal, tras recibir un total de 40 denuncias y reunir pruebas documentales, realizó un allanamiento en el estudio jurídico de Pedrozo, incautando documentación clave para el caso.

Ante la posibilidad de que haya más afectados, las autoridades han hecho un llamado a quienes hayan sido víctimas de este fraude a presentarse en la Delegación Fiscal de San Lorenzo, aportando cualquier documentación relevante para la investigación.