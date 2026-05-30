Conmoción en Fernández por la muerte de una beba de apenas 27 días

La menor llegó sin signos vitales al Hospital Zonal. La Justicia ordenó medidas para determinar las causas del fallecimiento.

Hoy 12:33

La Justicia investiga la muerte de una beba de apenas 27 días de vida que ingresó sin signos vitales al Hospital Zonal de Fernández, en un hecho que generó profunda conmoción en la comunidad.

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Según informaron fuentes policiales, las autoridades tomaron conocimiento de la situación luego de ser alertadas desde el centro de salud sobre el ingreso de una menor sin vida al sector de guardia.

Una vez en el lugar, los efectivos se entrevistaron con el médico de turno, quien indicó que la pequeña había sido trasladada de urgencia por sus familiares, aunque al momento de ser asistida ya no presentaba signos vitales. Asimismo, señaló que en una primera revisión no se observaron lesiones ni signos visibles de violencia externa en el cuerpo.

Durante las actuaciones, la madre de la bebé, identificada como Rosa Yamila Leguizamón, de 27 años, manifestó que al despertar encontró a una de sus hijas, de un año de edad, acostada sobre la pequeña Giovana, quien no reaccionaba.

De acuerdo con lo informado, al momento del hecho la mujer descansaba junto a sus seis hijos en la misma cama.

Ante la gravedad de la situación, la bebé fue trasladada inmediatamente al Hospital Zonal de Fernández, donde los profesionales confirmaron su fallecimiento.

Por disposición de la Justicia, se iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que ocurrió el deceso y determinar con precisión las causas de la muerte. En ese marco, se ordenaron diversas medidas investigativas y se aguardan los resultados de los estudios que permitan esclarecer el lamentable episodio.