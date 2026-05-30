Un bebé terminó internado tras llevarse a la boca una bolsa con droga

Ocurrió en San Juan. El pequeño jugaba en la vereda cuando fue advertido por su madre.

Hoy 13:46

Una situación alarmante ocurrió este viernes por la tarde en la provincia de San Juan, donde un bebé de un año y medio debió ser hospitalizado luego de que su madre descubriera que tenía una bolsa con cocaína en la boca. Tras ser atendido por los médicos, se confirmó que se encuentra fuera de peligro.

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Según informaron medios locales, el episodio tuvo lugar en el departamento de Angaco. El niño jugaba en la vereda de la casa de su abuela junto a otros menores cuando, en un momento, su madre se acercó para darle una banana.

Fue entonces cuando advirtió que el pequeño estaba mordiendo una bolsa. Al revisar el envoltorio, observó que contenía un polvo blanco y, ante la sospecha de que se tratara de una sustancia ilícita, la mujer, de 21 años, y el padre del menor, de 23, lo trasladaron de inmediato al hospital de la zona.

Más tarde, los médicos dispusieron su derivación al Hospital Rawson para realizarle estudios y controles más exhaustivos. Los padres también entregaron la bolsa que habían retirado de la boca del niño, cuyo contenido fue analizado y posteriormente identificado como cocaína.

El medio local Diario de Cuyo indicó que el menor continúa internado en observación, aunque evoluciona favorablemente y se encuentra fuera de peligro. De acuerdo con las primeras evaluaciones médicas, no habría llegado a ingerir la cocaína, una circunstancia que resultó clave para evitar complicaciones de mayor gravedad en su estado de salud.

La investigación se centra ahora en determinar de dónde provino la sustancia que terminó en poder del menor. Entre las hipótesis que analizan los investigadores figura la posibilidad de que el envoltorio estuviera relacionado con maniobras de manipulación o distribución de droga en el entorno donde ocurrió el hecho.

La causa quedó a cargo de la Justicia Federal, que deberá profundizar las averiguaciones para establecer cómo llegó la cocaína hasta el niño y si existió algún tipo de responsabilidad por parte de los adultos vinculados al caso.