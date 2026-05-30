Roger Nediani destacó el rol de la educación inicial en el desarrollo de la comunidad

El intendente participó de un encuentro con docentes de los jardines municipales y valoró su compromiso en el marco del Día de la Maestra Jardinera y de los Jardines de Infantes.

Hoy 14:05

En la mañana del viernes, el intendente de la ciudad de La Banda, Ing. Roger Elías Nediani, participó de un emotivo encuentro junto a docentes de los jardines de infantes municipales, en el marco de la conmemoración del Día de la Maestra Jardinera y de los Jardines de Infantes.

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La actividad contó con un desayuno, actividades recreativas y un espacio de encuentro destinado a reconocer el compromiso y la dedicación de las docentes que forman parte del sistema educativo municipal.

Acompañaron al jefe comunal la secretaria de Gobierno, Victoria Torres; la Dra. Mariana Morales; y la supervisora general de Nivel Inicial, Lic. Mercedes Ibáñez y demás autoridades.

Durante su mensaje, el intendente Roger Nediani destacó el importante rol que cumplen las maestras jardineras en la formación de niños y niñas de la ciudad.

“Vivimos una época muy desafiante, atravesada por la digitalización y los nuevos tiempos, y nuestras docentes permanentemente se capacitan para afrontar estos desafíos con compromiso y responsabilidad”, expresó.

Asimismo, agradeció el trabajo diario de las educadoras: “Queremos reconocer el amor, la pasión y el compromiso que tienen cada una de las maestras jardineras en nuestros jardines de infantes municipales”.

Por su parte, la secretaria de Gobierno, Victoria Torres, destacó el esfuerzo y la dedicación de las docentes y valoró el acompañamiento permanente que realizan en cada institución educativa.

“Queremos agradecerles por todo el trabajo y el amor que les transmiten a los niños. Sabemos que atravesamos momentos complejos y difíciles para la educación, pero desde la gestión municipal el principal objetivo siempre ha sido cuidar cada una de las fuentes laborales y seguir fortaleciendo nuestro sistema educativo”, señaló.

En tanto, la Dra. Mariana Morales, manifestó sentirse orgullosa de formar parte de un equipo comprometido con la educación y la contención de los niños.

“Muchas veces los jardines son un sostén fundamental para niños que atraviesan distintas realidades sociales y económicas. Por eso trabajamos diariamente acompañando y brindando lo mejor de nosotros para salir adelante”, sostuvo.

A su turno, la supervisora general de Nivel Inicial, Lic. Mercedes Ibáñez, agradeció al municipio por generar estos espacios de encuentro y reconocimiento para las docentes.

“Tenemos equipos docentes comprometidos, que trabajan día a día poniéndose la camiseta de la Municipalidad de La Banda para seguir apostando a la educación. Sabemos que existen dificultades, pero las atravesamos juntos y seguimos adelante”, expresó.

Finalmente, las autoridades renovaron el compromiso de continuar trabajando de manera conjunta para fortalecer la educación inicial y brindar mayores oportunidades a niños y niñas de toda la ciudad.



