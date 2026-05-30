El certamen de canto “Dame pista” ya tiene a sus primeros finalistas

Seis participantes fueron seleccionados en las categorías juvenil y adultos durante la tercera jornada del certamen de canto organizado por la Municipalidad de La Banda.

Hoy 14:08

El miércoles, se desarrolló con éxito la tercera jornada del certamen de canto “Dame pista”, organizado por la Dirección de Deportes y Recreación de la municipalidad de La Banda, oportunidad en la que fueron elegidos los primeros 6 finalistas de las categorías juveniles y adultos.

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El encuentro se realizó en la sala de proyecciones “Juan Jiménez García” del Cine Teatro Municipal Renzi que contó una vez más con un gran marco de público conformado por autoridades municipales, familiares de los participantes y público en general.

El jurado encargado de evaluar a los participantes y realizar las devoluciones correspondientes estuvo integrado por la profesora Beatriz Torres, la cantante y profesora Luciana Gutiérrez, el profesor Guillermo Amín y el profesor Gabriel Banegas.

Las presentaciones tuvieron momentos de nervios, emoción y alegría. En la categoría juvenil fueron elegidas finalistas, Dianela Fares, Ana Brenda Nurit Sotelo y Victoria Valentina Peralta. Mientras que en la categoría adultos, Victoria Estefanía Ávalos, Eduardo Omar Achaval y Carlos Alberto Giménez Jiménez.

Una vez culminando el encuentro, el profesor Gabriel Banegasdestacó lo siguiente: “Hemos vivido una noche repleta de emociones con los artistas, es decir, con los participantes que son artistas.

Nos ha gustado mucho y nos han emocionado las actuaciones. Hubo un nivel muy bueno y esperemos que la próxima ronda y la instancia de finales también nos sorprenda con este mismo nivel”.

Por su parte, el profesor Guillermo Amín, expresó: “Ha sido una noche con muchas cosas, por ejemplo, tuvimos a una participante que le agarró los nervios que son normales y no pudo seguir cantando.

Sin embargo, luego ha vuelto a subir al escenario con muchas ganas y pudo mostrar su talento. Después, la primera chica que abrió el certamen tuvo un problema técnico con el micrófono y aun así no dejó que esa situación la intimide.

Con el jurado valoramos también esos detalles, porque no es fácil estar en un escenario como el del Cine Teatro Renzi y esperamos que sigan siempre con esas ganas de seguir cantando a pesar de cualquier adversidad”.

La tercera jornada del certamen de canto “Dame pista” tuvo a las siguientes semifinalistas en la categoría menores: Dianela Fares, 17 años del barrio Misky Mayu; Ana Brenda Nurit Sotelo, 22 años del barrio Palermo; Victoria Valentina Peralta Noriega, 15 años del barrio El Rincón; Yenifer Agüero Luna, 17 años del barrio IV Centenario.

Mientras que los semifinalistas de la categoría adultos fueron: Victoria Estefanía Ábalos, 28 años del barrio San Fernando; Eduardo Omar Achaval, 52 años del barrio Villa Rosita; Adrián Astudillo, 57 años del barrio Central Argentino; Edgardo Tévez, 60 años del barrio Los Lagos; Carlos Alberto Giménez, 66 años del barrio Juan Felipe Ibarra.

El próximo miércoles 3 de junio, a partir de las 20, en el Cine Teatro Municipal Renzi, se llevará a cabo una nueva jornada de semifinales dónde más participantes buscarán un lugar en la gran final de este concurso de canto que se realizará el miércoles 10 de junio.