Indignación: motociclista atropelló a una mujer, le fracturó la cadera y se dio a la fuga

La víctima quedó tendida en el asfalto a plena madrugada. La fiscalía ordenó el cierre de rutas y el relevamiento urgente de cámaras para dar con el cobarde conductor.

Hoy 14:08

La comunidad de Añatuya se vio sacudida por un grave y cobarde siniestro vial: un motociclista embistió violentamente a una mujer en plena avenida, le provocó una fractura de cadera y escapó del lugar a toda velocidad, dejándola abandonada a su suerte en medio de la oscuridad.

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El dramático episodio —que ya está bajo una minuciosa investigación judicial— encendió las alarmas de las fuerzas de seguridad, quienes desplegaron un intenso operativo para identificar y capturar al responsable.

Todo comenzó cerca de las 2 de la madrugada de este sábado. Efectivos de la División Prevención de la Departamental 13 realizaban sus recorridos de rutina cuando fueron alertados sobre el ingreso de urgencia de una mujer herida al Hospital Zonal de Añatuya.

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A partir de ese momento, el personal de la Comisaría Comunitaria Nº 41 tomó las riendas del procedimiento. Al entrevistarse con el médico de guardia, se constató la gravedad de la situación: la paciente, de apellido Garnica, presentaba una fractura de cadera. Debido a la complejidad de la lesión y la necesidad de atención especializada, la mujer tuvo que ser derivada de urgencia a un centro de mayor complejidad en la ciudad de La Banda.

A pesar del dolor y el estado de shock, la víctima logró relatar a los uniformados los segundos de terror que vivió: "Caminaba por la avenida 25 de Mayo Sur, cerca de una pollería de la zona, cuando de repente sentí un fuerte impacto desde atrás. Era una moto que me pasó por encima".

El conductor del motovehículo, lejos de detener la marcha para asistirla o llamar a una ambulancia, aceleró y se dio a la fuga, perdiéndose en las calles adyacentes. Garnica quedó tirada sobre la cinta asfáltica, inmovilizada por el terrible dolor de la fractura, hasta que un hombre que pasaba por el lugar escuchó sus pedidos de auxilio y, de manera solidaria, la trasladó de inmediato al hospital local.

El caso quedó en manos de la fiscal de turno, la Dra. Cecilia Rimini, quien dictaminó una serie de medidas de carácter urgente para dar con el paradero del motociclista de forma inmediata.

Los investigadores confían en que el registro de las cámaras de los comercios de la zona permita identificar la patente, el modelo del motovehículo o las características físicas del conductor. Desde la policía local solicitan a cualquier vecino que haya presenciado el hecho o tenga información relevante, que se acerque a la dependencia más cercana para aportar datos de manera anónima.