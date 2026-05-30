Hombre apuñalado y asaltado en el puente San Martín de Jujuy

Un hombre fue apuñalado y despojado de 250 mil pesos y un celular en el puente San Martín de Jujuy.

Hoy 14:31

Efectivos policiales de Jujuy están en la búsqueda de un motochorro que apuñaló a un hombre en la cara durante un asalto violento en el puente San Martín, situado en la capital provincial. La víctima, que resultó herida, fue despojada de 250 mil pesos y un teléfono celular en el incidente.

El hecho ocurrió días atrás en horas de la madrugada, cuando los agentes de la Unidad Regional 1 realizaban patrullajes preventivos en el centro de San Salvador de Jujuy. Alrededor de las 2.50, los policías fueron abordados por un hombre herido que les informó sobre el asalto que había sufrido en el puente.

La víctima, un hombre de 47 años, relató que se encontraba caminando en dirección sur-norte por el viaducto cuando fue sorprendido por una pareja de motochorros que se acercaron por detrás. Los delincuentes, tras descender de la moto, le exigieron sus pertenencias.

Al intentar resistirse, el hombre fue atacado con un cuchillo, sufriendo un corte severo en el lado izquierdo de su cara. A pesar de la herida, la víctima entregó a los asaltantes su teléfono celular y la considerable suma de 250 mil pesos.

Los agresores se dieron a la fuga en dirección al barrio Chijra, mientras que el hombre, ya herido, se dirigió hacia el centro de la ciudad, donde se encontró con los efectivos policiales. Estos alertaron al Same, que se encargó del traslado de la víctima al hospital “Pablo Soria”.

El ingreso al nosocomio se produjo alrededor de las 3.30, donde los médicos diagnosticaron una herida cortante en el pómulo izquierdo, que se extendía hacia el mentón, alcanzando aproximadamente 15 centímetros de longitud. Tras recibir atención médica, el hospital notificó a la Seccional 3° para que se hicieran cargo de las actuaciones relacionadas con el ataque y robo.