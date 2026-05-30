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La sala Villa Nueva intervino en la jornada comunitaria de la Parroquia de Lourdes

El equipo de salud realizó controles sanitarios y acciones preventivas durante una actividad desarrollada en la parroquia.

Hoy 14:19

La Sala de Primeros Auxilios del barrio Villa Elena participó en la jornada comunitaria organizada por el Padre José María “Pepe” Di Paola en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, que incluyó un taller orientado al fortalecimiento social y al acompañamiento de los vecinos.

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Durante la actividad, el equipo de salud llevó adelante controles sanitarios y acciones preventivas, reafirmando el compromiso de la institución con el bienestar integral de las familias y el trabajo territorial conjunto.

Desde la Sala Villa Elena destacaron la importancia de generar espacios de encuentro y articulación con diferentes actores sociales y religiosos, promoviendo el acompañamiento cercano y la contención comunitaria.

La jornada se desarrolló en un clima de participación y solidaridad, fortaleciendo los vínculos entre las instituciones y los vecinos, con el objetivo de continuar impulsando acciones que favorezcan la salud, la inclusión y el compromiso social.

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