Partidazo en el Madre de Ciudades: Güemes y Mitre empataron en el clásico

El Gaucho y el Aurinegro empataron 2 a 2 en un entretenido encuentro en el marco de la séptima fecha de la Primera Nacional. El equipo de Vita estuvo arriba dos veces en el marcador pero no pudo sostenerlo.

Hoy 19:07

Los clásicos son así: peleados, disputados y cargados de emociones. Y el duelo entre Güemes y Mitre no fue la excepción en el Estadio Único Madre de Ciudades. Después de una semana marcada por cambios en el escenario, finalmente el choque se disputó en el Único, con un gran colorido en las tribunas y un empate 2 a 2 que dejó sensaciones positivas en ambos lados.

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El partido comenzó torcido para Mitre, que ya en la entrada en calor perdió a Rosales por lesión y debió rearmarse con el ingreso de Salto. En el desarrollo, el Aurinegro fue superior en el inicio, presionando alto y complicando a un Güemes que arrancó impreciso. Salto tuvo la primera con un remate cruzado, mientras que el local respondió con intentos de Sánchez Sotelo y Benítez, aunque sin eficacia ante un arquero bien plantado.

Con el correr de los minutos, el partido ganó en intensidad. A los 30, Fernández tuvo una chance clarísima tras un gran centro de Salto, pero Finochietto respondió de gran manera. Minutos después, un despeje fallido de la defensa de Mitre casi termina en contra tras rebotar en Salas. Sin embargo, a los 36 llegó la apertura del marcador: error en la salida de Pietrobono, recuperación de Baier y asistencia para Sánchez Sotelo, que solo tuvo que empujarla para el 1 a 0 del Gaucho antes del descanso.

En el complemento, Mitre reaccionó y salió decidido a buscar el empate. A los 10 minutos, tras una pelota parada, Alan López —recién ingresado— ganó de cabeza y puso el 1 a 1. Pero la alegría le duró poco: a los 16, Güemes sorprendió con un córner rápido, centro de Gerez, la bajó Salas en el segundo palo, y otra vez Sánchez Sotelo apareció para marcar el 2 a 1.

El clásico seguía abierto y a los 23 volvió a golpear Mitre. Centro desde la izquierda de Maldonado, bajó López y Antunes definió, con un desvío de Lazza que descolocó a Finochietto para sellar el 2 a 2 definitivo. Tras esa ráfaga de goles, el partido bajó en intensidad y se volvió más luchado que jugado, con ambos equipos intentando pero sin claridad en los metros finales.

Con este empate, los dos equipos suman y dejan buenas sensaciones de cara a lo que viene. Güemes tendrá una dura visita ante Atlético de Rafaela, mientras que Mitre será local frente a Deportivo Madryn en la próxima fecha de la Primera Nacional.