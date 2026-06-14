Villarruel volvió a apuntar contra Adorni y se burló de su patrimonio con un meme del "pendrive mágico"

La vicepresidenta compartió una publicación en redes sociales que ironiza sobre las explicaciones del jefe de Gabinete respecto al origen de su fortuna. La tensión dentro del oficialismo suma un nuevo capítulo.

Hoy 16:49

La interna dentro del Gobierno nacional volvió a quedar expuesta este domingo luego de que la vicepresidenta Victoria Villarruel compartiera en redes sociales una publicación con tono irónico dirigida al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la polémica por su declaración patrimonial.

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La titular del Senado replicó un meme que hace referencia al denominado "pendrive mágico", una expresión utilizada en las últimas semanas para cuestionar las explicaciones brindadas por el funcionario sobre el origen de parte de su patrimonio.

La imagen difundida muestra al histórico conductor Silvio Soldán sosteniendo una billetera física utilizada para almacenar criptomonedas. La publicación adapta la célebre frase del Telekino, "¿Y si esta semana te toca a vos?", en una clara alusión a las ganancias obtenidas por Adorni a partir de inversiones en activos digitales.

La controversia se originó luego de que el jefe de Gabinete explicara públicamente que realizó inversiones en Bitcoin entre 2013 y 2014. Según sostuvo, esos movimientos financieros le permitieron multiplicar el capital inicial y obtener importantes rendimientos con el paso de los años.

Para respaldar su versión, Adorni exhibió billeteras de papel vinculadas a esas operaciones y aseguró que los fondos cuestionados son anteriores a su llegada a la función pública. Sin embargo, las explicaciones no lograron disipar las críticas provenientes de distintos sectores políticos.

Villarruel no ocultó su postura frente al tema. Días atrás, al responder mensajes de usuarios en redes sociales, calificó la situación como "una vergüenza" y volvió a dejar en evidencia las diferencias que mantiene con el funcionario.

Además, la vicepresidenta ya había recurrido anteriormente a la expresión "pendrive mágico" para deslizar cuestionamientos sobre el patrimonio del jefe de Gabinete. En una publicación reciente incluso utilizó la frase al saludar a un usuario por su cumpleaños, en lo que fue interpretado como una referencia directa al caso.

El nuevo episodio vuelve a reflejar las tensiones existentes entre dos de las principales figuras del oficialismo, una relación que en los últimos meses ha estado marcada por cruces, diferencias públicas y mensajes indirectos a través de las redes sociales.