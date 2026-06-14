Delincuentes irrumpieron en una vivienda en la localidad de Vinará y se llevaron bienes de valor

El hecho fue descubierto por la hija del propietario cuando llegó al inmueble para realizar tareas de cuidado. La Fiscalía ordenó la intervención de la División Robo y Hurto.

Hoy 16:42

Un importante robo es investigado por la Justicia luego de que delincuentes ingresaran a una vivienda ubicada en la localidad de Vinará y sustrajeran diversos bienes de valor, entre ellos un arma de fuego, perfumes importados y un televisor.

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La denuncia fue radicada por Juárez, de 38 años, en la Subcomisaría de Vinará, dependiente de la Departamental N° 6 de Las Termas de Río Hondo. La mujer explicó que se encuentra a cargo del cuidado de la vivienda de su padre, Pedro Alberto Juárez.

Según relató, cerca de las 7.30 de la mañana se presentó en el inmueble para realizar las tareas habituales de alimentación de los animales y mantenimiento de la propiedad. Sin embargo, al llegar advirtió que algo no estaba bien.

Al abrir las ventanas observó que una abertura ubicada en la parte trasera de la casa había sido forzada. Ante esta situación ingresó al domicilio y descubrió que los ambientes se encontraban completamente revueltos.

Durante la inspección constató el faltante de varios elementos de valor, entre ellos un televisor marca Ken Brown, una linterna, una carabina calibre 22 equipada con mira telescópica y silenciador, además de una caja de zapatillas que contenía alrededor de ocho perfumes importados de distintas marcas.

La mujer manifestó ante los efectivos policiales que no posee sospechas concretas sobre posibles autores del hecho.

Tras ser informada de lo ocurrido, la fiscal de turno, Dra. Pérez Vicens, dispuso una serie de medidas investigativas y ordenó la intervención de personal de la División Robo y Hurto, con el objetivo de reunir pruebas y avanzar en la identificación de los responsables.