“Me arrepiento de no haber hecho nada para evitarlo”: las palabras de Lucas Pertossi sobre el asesinato de Fernando Báez Sosa

El condenado a 15 años negó que hubiera un plan detrás del crimen ocurrido hace seis años en Villa Gesell.
Lucas Pertossi, uno de los rugbiers condenados a 15 años de prisión por el crimen de Fernando Báez Sosa, decidió hablar desde la cárcel sobre el asesinato ocurrido en Villa Gesell.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
“Me arrepiento de no haber hecho nada para evitar que haya pasado lo que pasó”, indicó el joven, a la vez que aseguró que “no hubo ningún plan” para asesinar al estudiante de abogacía de 18 años a la salida de un boliche.