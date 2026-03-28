Franco Colapinto no pudo sumar puntos, pero cumplió una aceptable performance en el Gran Premio de Japón de la F1

El argentino no tuvo una destacada jornada y perdió un puesto con respecto a la partida, en la tercera fecha del calendario en el circuito de Suzuka Circuit. Andrea Kimi Antonelli festejó con Mercedes, Piastri y Leclerc completaron el podio. Gasly finalizó séptimo.

Hoy 03:44

El Gran Premio de Japón de Fórmula 1 fue para Franco Colapinto otra complicada carrera, en la cual el funcionamiento de su Alpine junto a la estrategia del equipo de Enstone distó de lo esperado, y así el piloto argentino debió lidiar en la pista de Suzuka para intentar completar las 53 vueltas, en las cuales finalizó 16°.

La competencia tuvo al argentino iniciándola desde el 15° puesto de la grilla, y comenzando con neumáticos de compuesto medios durante 17 giros, en donde fue integrando el segundo pelotón; al detenerse en boxes se le colocaron al A526 juegos duros con los cuales desarrolló el resto del recorrido en donde se mantuvo otra vez cerca del Williams de Carlos Sainz.

Al promediar la carrera japonesa, Colapinto mantuvo un duelo con Oliver Bearman, quien intentó superarlo pero al pisar la banquina el Haas perdió estabilidad y terminó despistándose e impactando contra las defensas; el británico se bajó cojeando y debió ser asistido por el servicio médico, pero sin mayores lesiones, mientras se neutralizaba la prueba.

Las últimas vueltas el argentino se acercó a Sainz pero no pudo concretar la superación, terminando a medio segundo del madrileño como en la fecha pasada, y terminando en el 16° lugar mientras que su compañero en Alpine F1 Team, Pierre Gasly finalizó 7° conteniendo a Max Verstappen (Red Bull). Lo promisorio fue que Colapinto pudo cumplir con el mismo recorrido del ganador y nuevo líder de campeonato, Kimi Antonelli.