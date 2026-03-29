Estaba de trampa: le arrebataron el celular en la puerta del hotel, lo recuperaron pero se negó a denunciar

Ella habría estado enviando mensajes a su pareja, cuando un delincuente se lo quitó de las manos. Un efectivo fuera de servicio lo redujo. El acompañante de la dama dijo que no radicarían denuncia.

Hoy 10:13

Un insólito caso policial ocurrió durante la noche del sábado sobre la vereda de un céntrico hotel, ubicado en Avenida Juan Bautista Alberdi de Termas de Río Hondo, donde un delincuente arrebató el celular a una mujer.

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Alrededor de las 22 horas, la víctima se encontraba en la vereda de dicho establecimiento, enviando mensajes a su pareja. Concentrada en su chat, no advirtió la rápida llegada de un delincuente, quien en un pestañear le arrebató el aparato de sus manos.

Presa del pánico, la mujer comenzó a gritar y pedir auxilio.

Para su suerte, por la misma vereda transitaba un efectivo de la Policía Federal Argentina de civil, quien redujo al delincuente, recuperó el celular y pidió la presencia de la Policía de la Provincia.

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La mujer rápidamente recuperó su celular y regresó al interior del hotel donde se estaba alojando.

Hasta aquí tal vez una situación normal ante el momento de estrés vivido.

La sorpresa se dio cuando el personal de la UTM de la Departamental 6 llegó al lugar, y tras identificar al delincuente como Héctor David Soto (37), se dirigieron al hotel para solicitar a la damnificada sus datos y que se dirija a la seccional a radicar la denuncia.

Ya frente a la mujer, esta les habría manifestado a los uniformados que no radicaría la denuncia y se retiró.

A todo esto también se hizo presente un hombre de unos 60 años de edad, quien les manifestó a los efectivos presentes que la mujer era su acompañante, que estaban de paso por la ciudad y que era casada, por lo que no querían alertar a la pareja sobre la situación vivida.

Ante esta situación el Fiscal Rafael Zanni indicó que se deje constancia de lo ocurrido, que Soto sea ingresado en calidad de demorado y que de no mediar hasta el mediodía de este domingo una denuncia penal en su contra, sea liberado.