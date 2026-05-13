Amplían el procesamiento en la causa por fentanilo contaminado: ya se investigan 90 muertes

La Justicia Federal de La Plata profundizó la investigación contra 13 imputados vinculados a laboratorios, en un expediente que suma nuevas víctimas y casos bajo análisis.

Hoy 16:58

La Justicia Federal de La Plata resolvió ampliar el procesamiento contra los 13 imputados en la causa por el fentanilo contaminado, en el marco de una investigación que ya lleva un año desde la primera denuncia y que continúa sumando víctimas en distintos puntos del país.

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La decisión fue adoptada por el juez federal Ernesto Kreplak, quien en una resolución de 382 páginas dio por acreditado que el brote está asociado, hasta el momento, a al menos 90 muertes, aunque advirtió que la cifra es provisoria y podría incrementarse debido a la existencia de más de 100 casos sospechosos en análisis.

La medida alcanza a los dueños de los laboratorios HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, además de directivos, técnicos y responsables de control de calidad, quienes ya se encontraban procesados desde septiembre por presunta adulteración de medicamentos.

Según surge del expediente, la investigación avanzó a partir del análisis de historias clínicas, estudios bacteriológicos y pericias médicas que permitieron vincular nuevos fallecimientos al uso de ampollas contaminadas con bacterias detectadas en el producto.

La causa judicial sostiene que la situación sanitaria podría ser aún más amplia, ya que continúan incorporándose elementos de prueba que buscan determinar el alcance total del brote y la responsabilidad de los involucrados.