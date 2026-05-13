Caso Maradona: declara un médico que lo atendió en Cuba y vuelven a comparecer Luque y Díaz

En la décima audiencia del juicio por la muerte del astro, el médico Mario Schiter brindará testimonio mientras la defensa de los imputados busca refutar audios presentados por la fiscalía.

Hoy 16:50

En una nueva jornada clave del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, declarará este jueves el médico Mario Schiter, quien acompañó al exjugador durante su estadía en Cuba y lo conoció previamente en controles médicos en el sanatorio Fleni.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La audiencia número diez también prevé la reaparición del neurocirujano Leopoldo Luque y del psicólogo Carlos Díaz, quienes volverán a comparecer con el objetivo de responder a los audios incorporados por la fiscalía en el expediente judicial.

Schiter ya había prestado testimonio en el primer juicio oral —luego declarado nulo— y en aquella oportunidad describió el estado de salud del exfutbolista tras su operación por el hematoma subdural. Además, sostuvo que el paciente requería un abordaje multidisciplinario con asistencia médica permanente, incluyendo monitoreo clínico constante y equipamiento especializado.

El profesional también participó como veedor en la autopsia realizada tras el fallecimiento de Maradona en 2020. Según su relato, el cuerpo presentaba pulmones edematizados y un corazón agrandado con paredes dilatadas, en el marco de un cuadro compatible con insuficiencia cardíaca.

Por otro lado, la defensa de Carlos Díaz buscará responder a conversaciones mantenidas con la psiquiatra Agustina Cosachov, material que fue expuesto por los fiscales Cosme Iribarren y Patricio Ferrari. En tanto, Luque también se referirá a los informes elaborados por los peritos forenses Carlos Cassinelli y Federico Corasaniti, responsables de la autopsia en la morgue de San Fernando.

En la causa figuran además otros imputados: el enfermero Ricardo Almirón, el coordinador Mariano Perroni, la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical Nancy Forlini y el médico Pedro Di Spagna, todos acusados por homicidio simple con dolo eventual.

La enfermera Dahiana Madrid, por su parte, será juzgada en un proceso por jurados populares, que continúa demorado debido a planteos judiciales en torno a la magistrada interviniente.