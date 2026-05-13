Tensión en el Senado de Filipinas: disparos durante un operativo para detener a un legislador

El senador Ronald “Bato” dela Rosa permanece atrincherado tras una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional en el marco de investigaciones por la guerra contra las drogas.

Hoy 17:04

Momentos de extrema tensión se vivieron este miércoles en el Senado de Filipinas, donde se escucharon varios disparos en el marco de un operativo destinado a ejecutar la detención del senador Ronald dela Rosa, conocido como “Bato”.

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Según informaron medios locales, el legislador permanece atrincherado en la Cámara Alta desde el lunes, luego de que la Corte Penal Internacional (CPI) emitiera una orden de arresto en su contra por su presunta responsabilidad en crímenes vinculados a la guerra contra las drogas.

Durante el operativo, las autoridades ordenaron la evacuación de periodistas y empleados que se encontraban en el segundo piso del edificio, donde testigos reportaron haber escuchado al menos diez disparos. Hasta el momento, no se confirmó quién efectuó los tiros ni en qué contexto se produjeron.

En medio de la situación, el propio Dela Rosa publicó un mensaje en redes sociales alertando: “El Senado está siendo atacado. ¡Por favor ayúdennos!”, mientras que el presidente del Senado, Alan Peter Cayetano, aseguró posteriormente que todas las personas en el lugar se encontraban a salvo.

El senador filipino fue jefe de la Policía Nacional durante la gestión del expresidente Rodrigo Duterte, período en el que se llevó adelante la polémica guerra contra el narcotráfico. Actualmente, Duterte se encuentra detenido en La Haya mientras avanza una causa en la CPI.

La Corte sostiene que Dela Rosa habría tenido un rol clave en la implementación de políticas que derivaron en ejecuciones extrajudiciales, al considerar que sus declaraciones públicas habrían alentado prácticas ilegales por parte de las fuerzas de seguridad.

El operativo y los disparos registrados en el Senado profundizan la crisis política en Filipinas, en un contexto de alta tensión institucional y judicial en torno a la causa internacional.