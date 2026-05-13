El riesgo país vuelve a superar los 500 puntos: qué pasa con el dólar y las acciones

En medio de la volatilidad global, el indicador del JP Morgan se alejó del mínimo de cuatro meses. Los inversores esperan por las novedades de la cumbre entre EE.UU. y China.

Hoy 17:44

El riesgo país operaba en 517 puntos este miércoles. Así, dejó atrás la baja que se había registrado al inicio de semana, cuando había cerrado en 496 unidades y alcanzado el menor nivel en cuatro meses.

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La suba en el indicador que elabora JP Morgan se debe a un retroceso en el precio de los bonos argentinos en dólares que operan en el exterior. El recorte en el precio genera un aumento de la tasa de retorno de esos títulos, que se refleja en el riesgo país.

El alza empezó este martes, cuando el índice sumó 15 puntos y llegó a 511 unidades. Pese a ello, muestra una tendencia positiva en los últimos dos meses. Desde los picos recientes de 637 puntos en marzo, cuando los inversores todavía digerían el impacto de la guerra en Medio Oriente, el riesgo país recortó de 120 unidades. En lo que va de mayo, en tanto, la baja acumulada es de 50 puntos.

El último impulso positivo al precio de los bonos argentinos vino luego de la mejora de la calificación crediticia por parte de Fitch, un cambio que se anunció a principios de la semana pasada. Desde el lunes pasado, el riesgo país cedió 41 unidades.

Las acciones argentinas en Wall Street también mostraban una tendencia mayormente negativa. Los peores desempeños se observaban en los papeles de Globant (-8%); Edenor (-4,4%) y BBVA (-3,9%).

En el mercado cambiario, el dólar oficial subió $10 y operó a $1415 para la venta en las pantallas del Banco Nación. Los financieros, en tanto, registraban leves subas de hasta 0,5%. El dólar MEP se negociaba a $1425,77 y el contado con liquidación a $1482.