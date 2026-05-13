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El Municipio de Pinto realiza tareas de bacheo con ayuda de Vialidad de la provincia

Se hizo en la Ruta 34, una de las zonas de mayor flujo de tránsito.

Hoy 18:17
pinto ruta 34

La Municipalidad de Pinto realiza tareas de bacheo en la ruta nacional N° 34, una de las vías de mayor flujo de tránsito en el país que desde hace meses presenta un preocupante estado de deterioro.

Las tareas se realizaron con premezcla y emulsión en la zona norte de la ciudad a la altura del kilómetro 510 de la ruta, donde había baches de considerables dimensiones y profundidad, un potencial riesgo de accidentes de tránsito.

Los materiales fueron gestionados ante la Dirección Provincial de Vialidad y el Municipio los trae desde el obrador central de la repartición. Colaboraron personal de Zona Vial 13 y de la Comisaría 17° de Pinto.

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