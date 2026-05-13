Estados Unidos ofrece 100 millones de dólares en ayuda humanitaria a Cuba

Washington aseguró que los fondos podrían ser distribuidos mediante la Iglesia Católica y organizaciones independientes, mientras el régimen de La Habana aún no autoriza el ingreso de la asistencia.

Hoy 18:59

El gobierno de Estados Unidos volvió a ofrecer este miércoles un paquete de ayuda humanitaria de 100 millones de dólares para Cuba en medio de la crisis energética y económica que atraviesa la isla.

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Desde el Departamento de Estado señalaron que los fondos podrían ser distribuidos mediante la Iglesia Católica y organizaciones humanitarias independientes, con el objetivo de asistir directamente a la población cubana.

La propuesta fue reiterada luego de que el régimen de La Habana negara haber recibido formalmente la iniciativa y cuestionara públicamente el anuncio realizado por Washington.

La oferta se produce en medio de una profunda crisis energética y económica en Cuba, con apagones prolongados, escasez de combustible y fuertes déficits en la generación eléctrica.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó días atrás que Estados Unidos ya colaboró anteriormente con ayuda canalizada a través de Cáritas y remarcó que están dispuestos a ampliar esa asistencia.

Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, rechazó la versión estadounidense y volvió a responsabilizar a Washington por la delicada situación económica y energética que afecta al país caribeño.