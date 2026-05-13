Old Lions arrancó la Súper Liga de Hockey con un triunfazo en Rosario

El conjunto santiagueño venció 2 a 1 a Old Resian “A” en el Estadio Luciana Aymar y comenzó de gran manera su participación en uno de los torneos más importantes del país.

Hoy 19:32

Las chicas de Old Lions Rugby Club tuvieron un estreno soñado en la Súper Liga de Hockey al derrotar por 2 a 1 a Old Resian en el Estadio Luciana Aymar.

El equipo santiagueño mostró personalidad y carácter en su debut dentro de uno de los certámenes más exigentes del hockey argentino. Los goles del triunfo fueron convertidos por Micaela Cano y Camila Contreras, quienes marcaron para darle los primeros puntos a Old Lions en la fase de grupos.

El conjunto provincial afronta esta competencia nacional con la ilusión de seguir posicionando al hockey santiagueño entre los mejores del país. La participación en Rosario representa una nueva experiencia de alto nivel para un plantel que viene creciendo temporada tras temporada.

En esta edición de la Súper Liga, Old Lions integra la Zona B junto a Old Resian “A”, Uru Curé Rugby Club y MDP Club, buscando avanzar a las instancias decisivas del torneo.

Tras este gran comienzo, las santiagueñas volverán a salir a la cancha este jueves 14 de mayo, cuando enfrenten a Uru Curé Rugby Club desde las 19:00, nuevamente en el Estadio Luciana Aymar.

La fase de grupos se cerrará el viernes 15 de mayo frente a MDP Club desde las 17:20, otra vez en Rosario, en un escenario histórico para el hockey nacional.