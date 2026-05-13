Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 13 MAY 2026 | 17º
X
Locales

Seguí en vivo la Edición Central de Noticiero 7

Como cada noche, Noticiero 7 te acerca toda la actualidad local, nacional e internacional.

Hoy 20:05

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Una mujer perdió la vida al derrapar con su moto en avenida Lugones
  2. 2. Demoran a un hombre por amenazas y oferta de drogas a peregrinos rumbo a Mailín
  3. 3. Intensos controles vehiculares y patrullajes preventivos en La Banda: hubo 16 retenciones y más de 100 infracciones
  4. 4. Incalificable: detienen a una madre por encubrir a su pareja que abusaba y filmaba a sus tres hijos
  5. 5. Añatuya: desbaratan un búnker de drogas y detienen a tres personas tras un allanamiento
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT