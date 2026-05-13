Un violento choque dejó a una pareja y a su bebé heridos en zona sur

El accidente ocurrió en horas de la siesta e involucró a una moto y un automóvil. Los tres ocupantes del rodado menor debieron ser hospitalizados.

Hoy 20:37

Una pareja y su bebé resultaron con lesiones y debieron ser trasladados al hospital tras protagonizar un violento accidente de tránsito ocurrido durante la siesta de este miércoles.

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El hecho se registró alrededor de las 16.30 horas en la intersección de las calles Peralta Luna y Aguirre.

De acuerdo con los primeros datos, una pareja se desplazaba a bordo de una motocicleta 110 cc junto a su bebé cuando, por causas que se investigan, fueron embestidos por un automóvil Peugeot.

Como consecuencia del impacto, los tres ocupantes de la moto sufrieron heridas de distinta consideración y debieron ser asistidos de urgencia.

En el lugar trabajó personal del SEASE y efectivos de la Policía de la Provincia de Santiago del Estero, pertenecientes a la Comisaría 45°, quienes realizaron las primeras atenciones y las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro vial.