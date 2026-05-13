Flor Vigna habló de un problema de salud: "Me anunció la muerte"

La artista contó que el hallazgo surgió en un estudio de rutina y criticó la forma en que recibió el diagnóstico: “El doctor cero tacto”, expresó.

Hoy 20:43

La actriz y cantante Flor Vigna generó preocupación al revelar que atraviesa un problema de salud luego de que, en un control médico de rutina, le detectaran un quiste en la cabeza.

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En diálogo con el programa Puro Show (eltrece), la artista aseguró que el momento del diagnóstico fue particularmente difícil por la manera en que el profesional le comunicó la noticia. “El doctor cero tacto, me lo tiró de una”, relató, al tiempo que cuestionó el impacto emocional que le generó la consulta.

Vigna afirmó que la situación la afectó profundamente y agregó con crudeza: “Me asustó con mi vida, el doctor me anunció la muerte”, en referencia al modo en que interpretó las palabras del especialista al momento de recibir el diagnóstico.

Más allá del susto inicial, la artista destacó la importancia de realizarse controles médicos preventivos y estudios de rutina, especialmente para la detección temprana de este tipo de hallazgos.

En paralelo, sostuvo que actualmente atraviesa un buen momento personal y laboral, aunque evitó brindar mayores detalles sobre aspectos íntimos de su vida privada. “Hay cosas que te hacen más fuerte”, señaló.

Por último, dejó entrever que prefiere mantener su situación sentimental en segundo plano y enfocarse en su bienestar personal. “Ojalá esté mucho tiempo soltera, porque siempre me enfoco muchísimo más”, expresó, marcando su decisión de priorizarse en esta etapa.