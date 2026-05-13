En vivo: Rosario Central y Racing se juegan el pase a semifinales en un Gigante repleto

El Canalla recibe a la Academia en Arroyito por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026. El ganador enfrentará en semifinales al vencedor de River-Gimnasia.

Hoy 18:55

Rosario Central y Racing Club se enfrentarán este miércoles desde las 18:45 en el Gigante de Arroyito, por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026. El Canalla llega tras eliminar a Independiente, mientras que la Academia se recuperó de su crisis futbolística y dejó en el camino a Estudiantes en La Plata.

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