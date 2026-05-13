La Marcha Universitaria tuvo amplio respaldo en redes: casi siete de cada diez usuarios apoyaron el reclamo

Un relevamiento sobre la conversación digital detectó más de 25 millones de cuentas hablando sobre la movilización en defensa de la universidad pública y el financiamiento educativo.

Hoy 20:35

La Marcha Federal Universitaria también tuvo un fuerte impacto en las redes sociales, donde millones de usuarios debatieron sobre el reclamo por el financiamiento de las universidades públicas en todo el país.

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Según un relevamiento realizado por una consultora especializada en comunicación digital, más de 25 millones de cuentas de plataformas como X, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube participaron de la conversación vinculada a la movilización.

El informe indicó que el 69% de las publicaciones analizadas mostraron una postura favorable a la protesta y respaldaron los pedidos relacionados con la defensa de la educación pública y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

En contrapartida, el estudio detectó un 8,8% de comentarios negativos, principalmente enfocados en pedidos de auditorías a las universidades y cuestionamientos sobre una supuesta utilización política de la marcha.

Dentro de los mensajes positivos, los principales ejes estuvieron centrados en la defensa de la universidad pública, el reclamo por mayores recursos y la masividad de la convocatoria en distintos puntos del país.

La repercusión digital también quedó reflejada en las tendencias de X, donde hashtags como #UniversidadPública y “Marcha Federal Universitaria” se mantuvieron entre los temas más mencionados durante gran parte de la jornada.

Entre las figuras más nombradas apareció Alejandro Álvarez, funcionario nacional que se convirtió en uno de los principales voceros del Gobierno en medio del conflicto universitario.

También se destacaron expresiones de apoyo de personalidades del ámbito artístico, como Ricardo Darín y Viggo Mortensen, quienes respaldaron públicamente el reclamo estudiantil y docente.