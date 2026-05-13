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SANTIAGO DEL ESTERO | 13 MAY 2026 | 17º
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Emotivo acto por el Día del Himno Nacional en el CENS N° 1 junto a estudiantes de lengua de señas

La jornada contó con la participación especial del coro de la Escuela Sagrado Corazón de Jesús, que interpretó las estrofas patrias mediante lengua de señas en un mensaje de inclusión y respeto por la diversidad.

Hoy 20:04
Acto CENS N°1

El CENS N° 1 realizó el pasado lunes 11 de mayo el acto oficial por el Día del Himno Nacional Argentino, en una jornada marcada por la emoción y un fuerte mensaje de integración.

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La ceremonia contó con la participación especial del coro de lengua de señas de la Escuela de Reeducación y Rehabilitación Sagrado Corazón de Jesús, cuyos estudiantes acompañaron la interpretación del Himno Nacional utilizando lenguaje de señas, brindando una versión accesible y conmovedora del símbolo patrio.

El acto también incluyó la presentación de una cantante en vivo, discursos alusivos a la fecha y la proyección de videos institucionales relacionados con la historia del Himno Nacional Argentino.

Desde las autoridades del CENS N° 1 agradecieron la participación de la comunidad educativa de la Escuela Sagrado Corazón y destacaron la importancia de generar espacios inclusivos que fortalezcan la comunicación y la integración con la comunidad sorda.

“Poder compartir nuestro Himno a través de la lengua de señas es un paso más hacia la construcción de una sociedad sin barreras”, expresaron desde la rectoría de la institución.

El encuentro reafirmó el compromiso de ambas entidades educativas con la inclusión, la diversidad y los valores democráticos, promoviendo una celebración patriótica en la que todos pudieron ser parte.

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