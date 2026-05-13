Comenzó la inscripción para el Smart City Expo Santiago del Estero 2026

El evento internacional se realizará el 20 y 21 de mayo en el Fórum y ya habilitó el registro para público general, prensa, jóvenes y sectores institucionales.
La organización de la Smart City Expo Santiago del Estero 2026 informó que ya se encuentra habilitado el proceso de inscripción para participar del evento, que se desarrollará los días 20 y 21 de mayo de 2026 en el Fórum Santiago del Estero.
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Quienes deseen asistir bajo las categorías de Ingreso General, Pase Joven o Prensa deben registrarse previamente a través del sitio oficial Smart City Expo Santiago del Estero - Inscripciones, seleccionando la opción correspondiente según su perfil de participación.
Para estos casos, el ingreso será libre por Av. Roca 21, a partir de las 08:00 horas, donde se habilitará el acceso al predio para los acreditados.
En tanto, los participantes pertenecientes a Socios Empresariales, Sector Público, Instituciones Colaboradoras y Expositores recibirán los formularios de preacreditación directamente por parte de la organización, según cada categoría.
Además, la entrega y gestión de acreditaciones para estos últimos grupos se realizará en Perú 511, también desde las 08:00 horas.
De esta manera, la organización avanza con la logística previa de uno de los encuentros de innovación y tecnología más importantes de la región, que volverá a reunir a referentes del sector público, privado y académico en torno al desarrollo de ciudades inteligentes.