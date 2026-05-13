Comenzó la inscripción para el Smart City Expo Santiago del Estero 2026

El evento internacional se realizará el 20 y 21 de mayo en el Fórum y ya habilitó el registro para público general, prensa, jóvenes y sectores institucionales.

Hoy 19:36

La organización de la Smart City Expo Santiago del Estero 2026 informó que ya se encuentra habilitado el proceso de inscripción para participar del evento, que se desarrollará los días 20 y 21 de mayo de 2026 en el Fórum Santiago del Estero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Quienes deseen asistir bajo las categorías de Ingreso General, Pase Joven o Prensa deben registrarse previamente a través del sitio oficial Smart City Expo Santiago del Estero - Inscripciones, seleccionando la opción correspondiente según su perfil de participación.

Para estos casos, el ingreso será libre por Av. Roca 21, a partir de las 08:00 horas, donde se habilitará el acceso al predio para los acreditados.

En tanto, los participantes pertenecientes a Socios Empresariales, Sector Público, Instituciones Colaboradoras y Expositores recibirán los formularios de preacreditación directamente por parte de la organización, según cada categoría.

Además, la entrega y gestión de acreditaciones para estos últimos grupos se realizará en Perú 511, también desde las 08:00 horas.

De esta manera, la organización avanza con la logística previa de uno de los encuentros de innovación y tecnología más importantes de la región, que volverá a reunir a referentes del sector público, privado y académico en torno al desarrollo de ciudades inteligentes.