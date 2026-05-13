El expresidente del Banco Central declaró como testigo en la causa Seguros a pedido de Alberto Fernández

Miguel Pesce respaldó la normativa que centralizaba la contratación de pólizas estatales en Nación Seguros.

Hoy 20:26

El ex titular del Banco Central de la República Argentina, Miguel Ángel Pesce, declaró como testigo en la causa Seguros, en la que se investiga al expresidente Alberto Fernández por presuntas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

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La declaración fue solicitada por la defensa del exmandatario y estuvo centrada en el análisis del decreto 823/2021, que establecía que las pólizas de seguros de organismos del Estado debían canalizarse a través de la empresa estatal Nación Seguros.

Durante su exposición, Pesce sostuvo que el contexto de la pandemia de COVID-19 tuvo un fuerte impacto en la economía argentina, con caída del PBI y de la recaudación, lo que —según explicó— otorgaba “razonabilidad” a la medida adoptada, al buscar un mayor control del gasto público y resguardo de divisas.

En ese sentido, el economista afirmó que el Estado podía considerar más seguro contratar con una aseguradora estatal para evitar la necesidad de reaseguros en el exterior, especialmente en operaciones de alto riesgo como las vinculadas a actividades industriales o climáticas.

Si bien aclaró que no es especialista en el mercado asegurador, Pesce explicó que ciertos riesgos de gran magnitud suelen requerir cobertura internacional cuando el sistema local no alcanza a cubrirlos.

La defensa de Fernández también solicitó la declaración testimonial del exministro de Economía Martín Guzmán, con el objetivo de reforzar la postura de que la normativa respondió a una política de administración de recursos públicos.

En paralelo, el juez federal Ariel Lijo suspendió la declaración prevista del exjefe de Gabinete Santiago Cafiero, luego de un pedido del fiscal Carlos Rívolo, quien planteó la necesidad de evaluar previamente posibles vínculos con la contratación de seguros durante su gestión.

La investigación continúa en etapa de recolección de testimonios, mientras se analizan posibles responsabilidades en la implementación del esquema de contratación estatal de seguros.