Milei reavivó la polémica por el financiamiento universitario y comparó su sueldo con el de rectores

El Presidente cuestionó la masiva marcha en defensa de la universidad pública y aseguró que algunos rectores cobran salarios muy superiores al del jefe de Estado.

Hoy 20:32

El presidente Javier Milei volvió a generar polémica este miércoles tras pronunciarse en redes sociales sobre la masiva movilización en defensa de la universidad pública, realizada en distintos puntos del país.

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A través de su cuenta en la red social X, el mandatario comparó su salario con el de autoridades universitarias y afirmó que su remuneración ronda los 4 millones de pesos brutos mensuales, mientras que algunos rectores de universidades nacionales podrían percibir hasta 18 millones de pesos por mes.

Las declaraciones se conocieron horas después de la multitudinaria concentración en Plaza de Mayo, donde estudiantes, docentes, gremios y dirigentes políticos reclamaron por el financiamiento del sistema universitario público y mayor presupuesto para las casas de estudio.

En ese contexto, Milei endureció su discurso y sostuvo que detrás de la protesta existen intereses políticos y económicos vinculados a sectores opositores, al tiempo que cuestionó la legitimidad del reclamo académico.

El Presidente también acusó a algunos dirigentes de utilizar la defensa de la educación pública como una herramienta para sostener “cajas políticas”, minimizando el carácter exclusivamente educativo de la movilización.

Desde el espacio oficialista La Libertad Avanza respaldaron la postura presidencial y aseguraron que el Gobierno ha cumplido con las transferencias presupuestarias a las universidades, rechazando las acusaciones de desfinanciamiento.

En la misma línea, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, defendió la gestión del Ejecutivo y sostuvo que las partidas destinadas al sistema universitario se han mantenido dentro de lo previsto.

La tensión entre el Gobierno nacional y el sistema universitario continúa en aumento, en medio del debate por el presupuesto educativo, los salarios docentes y el futuro financiamiento de las universidades públicas en Argentina.