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Murió un trabajador rural tras quedar atrapado en una cosechadora en Córdoba

La víctima tenía 64 años y fue hallada sin vida en un campo de Alto Alegre. La Justicia investiga cómo ocurrió el fatal accidente laboral.

Hoy 21:18
Máquina cosechadora

Un trabajador rural de 64 años murió este martes por la tarde luego de quedar atrapado en una máquina cosechadora mientras realizaba tareas en un campo de la localidad cordobesa de Alto Alegre.

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El trágico episodio ocurrió en un lote agrícola ubicado sobre el Camino Rural 25. Personal policial llegó al lugar cerca de las 20:30 y encontró a la víctima sin signos vitales, con graves lesiones en sus piernas.

Según las primeras hipótesis, el hombre, oriundo de Las Juntura, habría sido succionado por la maquinaria agrícola mientras trabajaba en el campo, lo que le provocó heridas irreversibles y la muerte inmediata.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción de Bell Ville, que ordenó la intervención de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y determinar cómo se produjo el accidente.

Las actuaciones judiciales continúan abiertas mientras avanzan las investigaciones sobre las circunstancias del hecho.

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