Old Lions comenzó la Liga Nacional de Clubes de hockey con un sólido triunfo en Tucumán

El conjunto santiagueño debutó con una victoria por 4 a 3 y comenzó de la mejor manera su participación en Caballeros.

Hoy 19:20

El hockey de Old Lions comenzó con el pie derecho su participación en la Liga Nacional de Clubes de Hockey Caballeros, uno de los torneos más importantes del país organizado por la Confederación Argentina de Hockey.

En su presentación disputada este miércoles en Tucumán, el conjunto santiagueño consiguió una gran victoria por 4 a 3 ante Club de Hockey San Jorge de Neuquén, en un partido muy intenso y cargado de emociones, sumando así sus primeros puntos en la competencia nacional.

Los goles del triunfo de Old Lions fueron convertidos por Nicolás Riera, en dos oportunidades, además de los tantos de Emilio Concha y Leandro Bica, quienes también aportaron para sellar un debut exitoso del equipo provincial.

Old Lions es el único representante masculino de Santiago del Estero en esta competencia de elite, un hecho que refleja el crecimiento sostenido que viene teniendo el hockey local en los últimos años. El equipo logró la clasificación luego de la destacada campaña realizada en la temporada pasada, donde alcanzó la final del torneo anual provincial.

El certamen se disputa desde este miércoles 13 hasta el domingo 17 de mayo en la cancha de Tucumán Rugby Club, sede elegida para albergar esta fase nacional.

En la primera etapa del campeonato, Old Lions integra la Zona A junto a Club de Hockey San Jorge, Talleres de Paraná y Puerto Belgrano.

Lo que viene para Old Lions