Diario Panorama te lleva a ver a Noelia Pace en Termas de Río Hondo

La reconocida médium presentará “Mediumnidad” el sábado 16 de mayo en el Centro Cultural General San Martín y podés participar por entradas.

Hoy 19:09

Diario Panorama te acerca la posibilidad de vivir una experiencia distinta en Termas de Río Hondo con un sorteo especial para ver a Noelia Pace, quien llegará a la ciudad termal con su espectáculo “Mediumnidad”.

La reconocida médium y vidente regresará a la provincia para presentarse el sábado 16 de mayo a las 20.30, en el Centro Cultural General San Martín, con una propuesta espiritual que invita a reflexionar sobre la vida después de la muerte y la conexión con seres queridos fallecidos.

Durante el encuentro, Pace propone un espacio de conexión emocional y espiritual, donde trabaja con distintas herramientas de manera individual y grupal, abordando situaciones que surgen entre los asistentes.

“En mis sesiones abiertas trabajo con herramientas para conectar individual y grupalmente, sanar y tratar varios casos que se presentan entre los asistentes. Soy feliz brindando mi don a aquellos que quieren saber qué pasó con sus seres queridos, en qué plano se encuentran o si hay palabras pendientes”, expresó.

La médium se convirtió en 2021 y 2022 en una de las primeras en llevar este tipo de encuentros a salas teatrales, con un formato que antes se desarrollaba en ámbitos más íntimos. Su popularidad también creció a partir de sus apariciones en medios, redes sociales, programas televisivos y podcasts.

El espectáculo comenzó a recorrer distintas ciudades en 2023, con funciones en Montevideo y Buenos Aires, y desde entonces continúa presentándose en escenarios de Argentina y otros países de Latinoamérica.

Para participar del sorteo por entradas, los interesados deberán darle “Me Gusta” a la publicación, comentar con quién irían y compartir el posteo en sus historias.

De esta manera, Diario Panorama te invita a ser parte de una noche especial con Noelia Pace y su espectáculo “Mediumnidad”, una propuesta cargada de emoción, espiritualidad y reflexión.