El Parlamento del Norte Grande reclama mejoras para el turismo y ratificó su defensa de la educación pública

Vicegobernadores de diez provincias se reunieron en Salta y expresaron preocupación por la crisis en sectores productivos, las asimetrías regionales y la situación energética del NOA.

Hoy 19:21

La Junta Ejecutiva del Parlamento del Norte Grande Argentino, presidida por el vicegobernador de Santiago del Estero, Dr. Carlos Silva Neder, se reunió en la ciudad de Salta y elaboró un documento conjunto en el que planteó distintas problemáticas que afectan a las provincias del NOA y NEA, con eje en el turismo, la industria, la educación pública y la energía.

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Uno de los principales temas abordados fue la situación del turismo, la hotelería y la gastronomía. Representantes del sector advirtieron sobre las asimetrías que existen entre el Norte Grande y otras regiones del país, especialmente por la falta de conectividad aérea y terrestre, lo que complica el sostenimiento de la actividad económica.

En paralelo, los vicegobernadores manifestaron un fuerte respaldo a la universidad pública en coincidencia con la Marcha Federal Universitaria. En el documento sostuvieron que las universidades del NOA y NEA son fundamentales para el arraigo de los jóvenes, la movilidad social y el desarrollo federal.

Otro de los puntos analizados fue el pedido de alivio fiscal impulsado por entidades vinculadas a profesionales en Ciencias Económicas. La Junta Ejecutiva consideró necesario avanzar en facilidades de pago y adecuaciones tributarias para evitar una mayor presión sobre el sector privado.

Además, hubo preocupación por la situación energética que atraviesa la región. Los funcionarios alertaron sobre posibles restricciones en el suministro de gas natural para industrias del NOA durante el invierno, luego de cambios dispuestos por Nación en el sistema de transporte energético.

Finalmente, se confirmó que la próxima Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande se realizará los días 25 y 26 de junio en la ciudad de Santiago del Estero.

AUTORIDADES PRESENTES

El encuentro contó con una amplia representación de las provincias que integran el bloque:

* Dr. Carlos Silva Neder (Vicegobernador de Santiago del Estero y Presidente del Parlamento)

* Antonio Marocco (Vicegobernador de Salta)

* Alberto Bernis (Vicegobernador de Jujuy)

* Teresita Madera (Vicegobernadora de La Rioja)

* CPN Miguel Ángel Acevedo (Vicegobernador de Tucumán)

* Pedro Braillard Poccard (Vicegobernador de Corrientes - vía Zoom)

* Cármen Delgado (Presidenta de la Cámara de Diputados de Chaco - vía Zoom)

* Dr. Ramón Figueroa Castellano (Presidente Provisorio del Senado de Catamarca)

* Dr. Gastón Galíndez (Vicepresidente de la Cámara de Diputados de Salta)

* Dr. Luis Herrera (Secretario Parlamentario)

Además, enviaron su adhesión el vicegobernador de Formosa, Eber Solís, y el presidente de la Cámara de Representantes de Misiones, Ing. Sebastián Macias, quienes ratificaron su acompañamiento a las decisiones tomadas por la Junta Ejecutiva.