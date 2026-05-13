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Trabajos de reparación en la Estación Elevadora 2 generarán cortes parciales en calle Urquiza

Aguas de Santiago realizará obras de infraestructura cloacal durante dos semanas, con posibles inconvenientes en el tránsito entre Independencia y 24 de Septiembre.

Hoy 18:41

La empresa Aguas de Santiago S.A. informó que llevará adelante trabajos de reparación en un colector profundo de ingreso a la Estación Elevadora N°2 “Urquiza”, lo que implicará intervenciones tanto en el frente como en el interior de la planta.

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Las tareas contemplan la instalación de depresores de napa, un sistema de by-pass, excavaciones y la reinserción de un tramo de cañería colapsada, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento del sistema cloacal en la zona.

Debido a la magnitud de las obras, durante distintos momentos del día se registrarán inconvenientes en la circulación vehicular sobre calle Urquiza, en el tramo comprendido entre Independencia y 24 de Septiembre.

Desde la empresa solicitaron a los vecinos y conductores extremar las precauciones al circular por el sector, respetar la señalización dispuesta y considerar posibles demoras debido a la presencia de maquinaria y personal operativo.

El plazo estimado de ejecución de los trabajos es de dos semanas a partir del inicio de la obra, período en el que se desarrollarán las intervenciones previstas para la reparación del sistema.

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