Santiago del Estero recibirá una nueva edición del Smart City Expo 2026

El evento se desarrollará los días 20 y 21 de mayo en el Fórum y reunirá a especialistas nacionales e internacionales para debatir sobre desarrollo inteligente y sustentable.

Hoy 13:18

Por cuarto año consecutivo, Santiago del Estero abrirá sus puertas para recibir al Smart City Expo 2026, un evento destinado a todos los sectores de la sociedad donde se abordará un amplio abanico de temáticas relacionadas con el desarrollo inteligente y sustentable de las comunidades.

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Los días 20 y 21 de mayo, las modernas instalaciones del Centro de Convenciones Fórum serán escenario de conferencias y charlas con la participación de especialistas de reconocida trayectoria nacional e internacional.

Durante ambas jornadas se desarrollarán distintas miradas sobre las sociedades y la necesidad de pensar su futuro inmediato y a mediano plazo, mediante el uso de herramientas que contribuyan a una convivencia más agradable en cada comunidad.

En este sentido, se analizarán alternativas para reducir riesgos, proteger ecosistemas y fortalecer la capacidad de adaptación a los cambios, promoviendo un desarrollo más sostenible y equilibrado.

Muchos de los temas propuestos en el Smart City 2026 estarán orientados al vecino comprometido con su comunidad, interesado en la búsqueda de soluciones basadas en la naturaleza y también en el uso de nuevas tecnologías aplicadas a áreas estratégicas como la salud pública, el ordenamiento urbano y los servicios públicos.

Asimismo, se abordarán cuestiones vinculadas a la formación, el empleo y la transformación productiva en las ciudades inteligentes, con una fuerte mirada puesta en la educación como herramienta fundamental para ampliar oportunidades a los jóvenes.

En esta línea, el Smart City se consolidó como un espacio para repensar el uso de la tecnología y la innovación en distintos ámbitos del Estado, con el desafío de conectar el Gobierno con la ciudadanía.

Con entrada libre y gratuita, el Smart City Expo 2026 volverá a presentarse como un ámbito de aprendizaje y punto de encuentro para quienes promueven iniciativas orientadas a la transición hacia comunidades urbanas y rurales inteligentes, productivas, sustentables y centradas en las personas.