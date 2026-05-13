Sarmiento ya tiene todo definido para enfrentar a Tucumán Central por el Federal A

El conjunto bandeño buscará recuperarse este domingo como local luego de la dura derrota sufrida ante San Martín de Formosa.

Hoy 14:11

Sarmiento de La Banda ya tiene todo listo para recibir a Tucumán Central este domingo 17 de mayo desde las 16:30, en el marco de la novena fecha del Torneo Federal A.

El encuentro contará con una terna arbitral encabezada por Maximiliano Gabriel Silcan Jerez, de Catamarca. Los asistentes serán Exequiel Augusto Agüero y Santiago Andrés Agüero, también de Catamarca, mientras que el cuarto árbitro será Fernando Alberto Ruarte, de La Rioja.

La actualidad de Sarmiento

El conjunto bandeño no atraviesa un buen presente en el campeonato. En su última presentación fue goleado por San Martín de Formosa por 4 a 2 en condición de visitante.

Actualmente, Sarmiento se ubica en el último puesto de la Zona 2 con apenas 3 puntos, producto de cuatro derrotas y tres empates en lo que va del certamen.

Ante Tucumán Central, el equipo intentará reencontrarse con la victoria y comenzar a salir de los últimos puestos de la tabla.