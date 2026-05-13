Policía de Jujuy recupera automóvil robado en operativo efectivo

La rápida intervención de la policía de Jujuy permitió recuperar un automóvil robado, que había sido sustraído de un taller mecánico en el Barrio Belgrano.

Hoy 14:48

En un reciente operativo llevado a cabo por la policía de Jujuy, se logró recuperar un automóvil que contaba con un pedido de secuestro por robo.

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La intervención se produjo en el Barrio Alto Comedero cuando, alrededor de las 13:00 horas, efectivos del Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional N° 7 recibieron un llamado sobre la sustracción de un Citroën C4 color azul.

Tras un intenso rastrillaje en el área de las 14 Hectáreas, los uniformados localizaron el vehículo estacionado en la calle Tupac Amaru.

Mientras el personal policial aseguraba el automóvil, se presentó la propietaria, una joven de 22 años, quien notificó que el auto había sido robado momentos antes desde un taller mecánico en el Barrio Belgrano.

En el lugar, una mujer de 23 años se acercó afirmando haber comprado el vehículo a un tercero, versión que está siendo objeto de investigación dada la proximidad del robo.

Ante esta situación, se involucró a la Brigada de Investigaciones, que asumió las actuaciones legales y el traslado del rodado.