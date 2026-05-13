Advierten sobre los riesgos de almacenar productos corrosivos sin medidas de seguridad

Una docente de la UNSE remarcó la necesidad de que cada envase cuente con etiquetas visibles para evitar accidentes.

Hoy 15:25

Tras el grave episodio ocurrido el martes con un trabajador de un club deportivo, especialistas remarcaron la importancia de extremar las medidas de seguridad en el almacenamiento y manipulación de productos corrosivos y de limpieza, especialmente aquellos que contienen ácidos y amoníacos.

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La Dra. Ana Ledesma, docente de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, explicó en diálogo con Noticiero 7 que este tipo de sustancias representan un importante peligro para la salud y deben permanecer correctamente identificadas y resguardadas.

“Normalmente hay que reservar mucho el espacio físico en el cual se encuentran disponibles este tipo de reactivos. La mayoría son peligrosos para la salud”, señaló la especialista, quien advirtió que aunque algunos productos estén diluidos, el riesgo continúa existiendo.

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En ese sentido, remarcó la necesidad de que cada envase cuente con etiquetas visibles para evitar accidentes. “Cada persona que esté en contacto con estas botellas tiene que saber qué es lo que tiene a su lado. No solo implica que alguien lo pueda ingerir, sino también derramarlo sin querer, lo que también representa un riesgo”, explicó.

Ledesma indicó además que muchos de estos productos requieren controles y registros específicos según la legislación vigente. “Los ácidos y amoníacos utilizados para limpieza no están permitidos libremente sin controles. Más allá de eso, si se consiguen en comercios, es fundamental que estén correctamente etiquetados”, sostuvo.

La especialista recomendó que estos productos permanezcan únicamente bajo manipulación del personal encargado de limpieza y fuera del alcance de terceros. “No hay que dejarlos en cualquier lado. Deben estar identificados como productos peligrosos para que cualquiera pueda reconocer el riesgo”, afirmó.

Respecto a las consecuencias del contacto con sustancias corrosivas, explicó que los ácidos y bases producen irritación inmediata. “Lo primero que se aconseja es lavar la zona con abundante agua. Es la medida de seguridad más inmediata que debemos tomar”, indicó.

Asimismo, alertó sobre el peligro que representan para los niños. “Ellos tienden a agarrar cualquier cosa por curiosidad, por eso estos productos deben mantenerse alejados porque significan un riesgo muy grande para la salud”, expresó.

Finalmente, la docente de la UNSE advirtió sobre los graves daños que puede ocasionar la ingestión de estas sustancias. “Los ácidos degradan las células. Cuando ingresan al sistema digestivo empiezan a alterar todo el organismo”, concluyó.