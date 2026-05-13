Juicio por el homicidio de Majo Cabrera: revelan detalles de las lesiones

Durante el juicio por el homicidio de María José Cabrera, se expuso que sus lesiones son compatibles con el paso de un vehículo por encima de su cuerpo.

Hoy 16:13

En la segunda semana del juicio por el homicidio de María José Cabrera, se presentó uno de los testimonios periciales más relevantes, donde se indicó que las graves lesiones en el hígado y abdomen de la víctima son “compatibles con el paso por encima de al menos una rueda de un vehículo”.

La declaración se llevó a cabo este lunes durante una nueva audiencia del debate oral contra Federico Javier López, acusado de homicidio simple y abuso sexual con acceso carnal, y Ramiro Nicolás López, imputado como partícipe secundario.

El testimonio fue proporcionado por un licenciado en Criminalística que actuó como perito de la defensa, quien participó de una pericia accidentológica junto a expertos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

Durante su exposición ante el tribunal, el perito afirmó que el incidente ocurrió en la madrugada del 3 de diciembre de 2023, en una calle de ripio paralela a la ruta provincial 36, en Campo Quijano. A partir del análisis de la evidencia, se llegó a la conclusión de “grado de probabilidad” de que el vehículo implicado fue un Fiat Súper Europa blanco.

Esta conclusión se fundamenta en registros fílmicos, testimonios y varios indicios recolectados en la escena. Un elemento destacado fue una huella de aceleración de 2,3 metros encontrada en el lugar, que el perito relacionó con una “franca aceleración” del vehículo.

Las imágenes captadas por cámaras del Sistema de Emergencias 911 mostraron el paso de un Fiat blanco y luego un Ford Escort durante la madrugada del suceso. Aunque no se registró el momento exacto, las filmaciones permitieron reconstruir parte de los movimientos previos.

Otro aspecto relevante de la audiencia fue la inspección ocular realizada sobre las prendas de vestir de la víctima. Un perito del CIF destacó que el pantalón, las zapatillas, medias y una riñonera presentaban manchas negruzcas, suciedad y signos de fricción. Además, el pantalón exhibía roturas compatibles con enganches y cortes realizados posteriormente por personal de Salud.

En relación al Fiat Súper Europa blanco implicado en el caso, el especialista mencionó que el vehículo se encontraba en mal estado general de conservación y no estaba apto para circular. Indicó que presentaba elementos filosos en la parte inferior y diversas deficiencias mecánicas.

La jornada también abarcó las declaraciones de efectivos policiales que realizaron la planimetría de la escena y la inspección del automóvil horas después del hecho, en la vivienda de los imputados.