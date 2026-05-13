Zamora participó de la comisión de Coparticipación y llamó a defender los recursos de las provincias

El senador nacional por Santiago del Estero destacó la conformación del cuerpo legislativo y advirtió sobre “desequilibrios” que afectan al interior productivo.

Hoy 16:40

El senador nacional por Santiago del Estero Gerardo Zamora participó este martes de la reunión de constitución de la Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos en el Senado de la Nación, donde dejó un mensaje en defensa del federalismo y de los recursos provinciales.

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A través de sus redes sociales, el legislador informó que la comisión será presidida por el senador Eduardo Vischi, mientras que la vicepresidencia quedará a cargo de Flavia Royon, a quienes les deseó éxito en la conducción del espacio parlamentario.

En su publicación, Zamora destacó la importancia del funcionamiento de este ámbito legislativo y subrayó la necesidad de que las provincias tengan un rol activo en el debate sobre la distribución de fondos nacionales. “Es muy importante que defendamos los intereses de nuestras provincias en esta materia”, expresó.

En ese sentido, el exgobernador santiagueño advirtió sobre la situación económica actual y señaló que existen “graves desequilibrios que perjudican al interior productivo”, lo que, según sostuvo, impacta directamente en los habitantes de las provincias.

Finalmente, cerró su mensaje con una definición política vinculada al reclamo federal: “Sin federalismo no hay país”, reafirmando su postura respecto a la necesidad de fortalecer la autonomía y los recursos de las jurisdicciones provinciales dentro del esquema de coparticipación.