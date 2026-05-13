Comán destacó el modelo santiagueño de empleo y pidió fortalecer el federalismo en un congreso en la UBA

La secretaria de Trabajo de Santiago del Estero, Julia Comán, expuso en el V Congreso Internacional de Relaciones del Trabajo y defendió las políticas provinciales de empleo, formación y desarrollo productivo.

Hoy 16:48

La secretaria de Trabajo de la provincia, Julia Comán, participó del V Congreso Internacional de Relaciones del Trabajo “Innovación, Trabajo y Sociedad”, que se desarrolla en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, donde reivindicó el modelo santiagueño de desarrollo y llamó a fortalecer el federalismo en el país.

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Durante su exposición, la funcionaria abrió su disertación con una frase en defensa de las provincias y del trabajo digno, recordando el pensamiento del exgobernador y actual senador nacional Gerardo Zamora: “Sin federalismo, no hay país”.

Comán integró la mesa panel denominada “Dinámicas del empleo en el Noroeste: desafíos y perspectivas”, junto a representantes de Catamarca y Tucumán, donde remarcó la importancia de estos espacios de intercambio académico para el diseño de políticas públicas con enfoque regional.

Destacó que es la primera vez que una funcionaria del área laboral de Santiago del Estero es convocada a este tipo de evento internacional, lo que consideró un reconocimiento al trabajo que se viene desarrollando en la provincia.

La secretaria puso en valor las políticas impulsadas en materia de empleo y formación, mencionando programas como “Santiago Crece con Vos”, las acciones de capacitación laboral y la Ley de Promoción Industrial como herramientas centrales para la generación de oportunidades.

En ese sentido, señaló que el norte argentino históricamente enfrentó desigualdades estructurales, pero sostuvo que actualmente la provincia avanza en un proceso de transformación basado en la planificación estatal, la inversión pública y la estabilidad institucional.

Comán aseguró que Santiago del Estero hoy se ubica entre las provincias con mejores indicadores de empleo registrado, y destacó el impacto de las políticas de formación destinadas a jóvenes, que según indicó alcanzan a más de 4.000 beneficiarios.

Asimismo, remarcó la necesidad de articulación entre el Estado, el sector privado y el sistema educativo para consolidar el desarrollo productivo. “Solos no podemos, tenemos que trabajar todos juntos”, expresó.

Finalmente, la funcionaria reafirmó la defensa del modelo de gestión provincial al sostener que “sin decisión política no hay desarrollo”, y subrayó que el objetivo central es la dignificación del trabajo como base del crecimiento económico y social.