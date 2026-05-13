Juicio contra Diego Maximiliano Orquera por el homicidio de Facundo Barboza

El juicio por el homicidio de Facundo Barboza, ocurrido en Alderetes, Tucumán, el 20 de octubre de 2024, comenzó con la declaración de testigos y policías.

Hoy 17:18

El juicio por el homicidio de Facundo Barboza inició el 12 de mayo de 2025, donde se presentaron las primeras evidencias y testimonios en la sala del tribunal. Diego Maximiliano Orquera, de 28 años, es el principal imputado por este crimen, que tuvo lugar en Alderetes, Tucumán, y está acusado de homicidio calificado.

Durante la audiencia, los efectivos policiales y testigos directos proporcionaron detalles sobre el trágico incidente que resultó en la muerte de Barboza. La Unidad Fiscal de Homicidios I, liderada por Pedro Gallo, ha estado a cargo de la investigación, con el apoyo del auxiliar de fiscal Lucas Manuel Maggio y la investigadora Paula Ponce.

El representante del Ministerio Público Fiscal (MPF), en sus alegatos de apertura, se mostró confiado en que las evidencias recolectadas serán suficientes para que el tribunal declare la responsabilidad penal de Orquera. “Las evidencias con las que contamos serán suficientes para que el tribunal declare la responsabilidad penal del imputado”, afirmó Gallo.

El tribunal está compuesto por los jueces Isolina María Apás Pérez De Nucci, María Alejandra Balcazar y Guido Leandro Cattáneo, quienes escucharán todos los testimonios y revisarán las pruebas presentadas durante el proceso judicial.

Según la acusación del MPF, el hecho ocurrió el 20 de octubre de 2024, aproximadamente a las 21:30, cuando Facundo Barboza se encontraba en un cantero frente al domicilio de la familia Suárez. En ese momento, Orquera llegó al lugar armado con un cuchillo y atacó a Barboza con múltiples puñaladas, provocándole heridas graves en el abdomen, hombro y tórax.

Tras ser atacado, Barboza intentó huir hacia la casa de la familia Suárez, pero fue alcanzado por Orquera, cayendo en una cuneta al costado de la vivienda. A pesar de ser auxiliado por sus familiares y trasladado al Hospital Centro de Salud, Barboza falleció a las 22:50 debido a una hipovolemia aguda por las heridas sufridas.