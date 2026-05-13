Alerta sanitaria: el hantavirus suma nuevos casos y preocupa la situación en el país

El Boletín Epidemiológico Nacional confirmó nuevos datos sobre la situación del virus en Argentina y el brote detectado en un crucero con casos fatales.

Hoy 16:30

El hantavirus continúa siendo una preocupación sanitaria en Argentina, según el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), que informó que en las últimas dos semanas se registró un nuevo caso confirmado, correspondiente a una persona con residencia en la provincia de Buenos Aires.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Con esta actualización, el total acumulado de la temporada 2025-2026 —que abarca desde la semana epidemiológica 27 de 2025 hasta la 17 de 2026— asciende a 102 casos confirmados en todo el país.

El informe detalla que la región Centro concentra el 54% de los contagios, con predominio en la provincia de Buenos Aires, que registra 43 casos. En tanto, la mayor tasa de incidencia se observa en el NOA, con 36 casos confirmados, de los cuales el 83% corresponde a la provincia de Salta.

Por otro lado, el BEN también actualizó información sobre el brote detectado en el crucero MV Hondius, donde hasta el momento se identificaron ocho casos vinculados al evento epidemiológico, de los cuales seis fueron confirmados y dos considerados probables. Según el reporte, tres personas fallecieron.

Las pruebas de PCR y los estudios de secuenciación genómica realizados en laboratorios de referencia de Sudáfrica y Suiza confirmaron que los casos corresponden a la cepa Andes, presente en el sur de Argentina y Chile.

En este sentido, la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán determinó que la secuencia viral presenta similitudes con cepas detectadas en Neuquén en 2018. Sin embargo, las autoridades aclararon que aún no es posible establecer con certeza el origen del brote, ya que el caso índice no habría estado en zonas endémicas durante el período estimado de contagio.

Mientras tanto, el Ministerio de Salud de la Nación continúa con la investigación epidemiológica en coordinación con las jurisdicciones involucradas y mantiene el trabajo de cooperación internacional mediante el envío de insumos y asistencia técnica a los países afectados.