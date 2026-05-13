En vivo: con la obligación de ganar para seguir en la pelea, Manchester City recibe al Crystal Palace por la Premier League

El equipo de Pep Guardiola busca seguir presionando al Arsenal en la pelea por el título. Del otro lado, la visita llega motivado tras meterse en la final de la Conference League.

Hoy 16:26

Manchester City recibirá este miércoles a Crystal Palace en el Etihad Stadium, en un encuentro reprogramado correspondiente a la fecha 31 de la Premier League. El partido comenzará a las 16:00 de Argentina y será televisado por ESPN.

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El conjunto dirigido por Pep Guardiola llega en un gran momento y mantiene intactas sus aspiraciones de pelear el campeonato hasta el final. En su última presentación, los Citizens aplastaron 3-0 a Brentford en el Etihad, resultado que les permitió seguir muy cerca de Arsenal en la lucha por el título.

Antes de esa victoria, el City había empatado ante Everton en Goodison Park, dejando algunos puntos importantes en el camino. Ahora, jugando nuevamente como local, intentará sumar de a tres para llegar con chances a las últimas jornadas del campeonato inglés.

Por el lado de Crystal Palace, el cierre de temporada también genera ilusión. El equipo londinense igualó 2-2 frente a Everton en la última fecha de la Premier, pero atraviesa un gran presente internacional luego de eliminar a Shakhtar Donetsk en las semifinales de la UEFA Conference League.

Gracias a ese triunfo, el Palace disputará la primera final internacional de su historia ante Rayo Vallecano, en una campaña histórica para el club inglés.

El encuentro promete intensidad y mucho en juego para ambos equipos: Manchester City quiere seguir soñando con otra Premier League, mientras que Crystal Palace busca cerrar una temporada inolvidable manteniendo el buen nivel competitivo.

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